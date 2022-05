Natalie Vértiz deslumbra en la alfombra roja de Cannes: “agradecida con la vida”

Compartir Facebook

La modelo y conductora de televisión sorprendió a todos al deslumbrar con su belleza en uno de los eventos más importantes del cine mundial como es Cannes 2022.

Fue a través de sus redes sociales que la guapa Natalie Vértiz compartió la gran noticia con todos sus seguidores. Aquí no solo su belleza impactó entre sus seguidores, sino su imponente vestido escote en la espalda. El maquillaje suave y sensual la convirtió sin duda en una de las más hermosas e imponentes del evento.

“Cannes 2022, ¡Estoy listo para ti! @sanpellegrino_official haciendo realidad mis sueños❤️ Vestida en @monotofficial, ¡Aún no me lo creo! Qué honor 💫💫💫🙏 Cuidado con lo que deseas, tal vez lo consigas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además, compartió un video en el mismo evento: “Living the dream! #Cannes2022 aún sigo sin palabras para que expresar lo que siento! Solo puedo decirles que me siento sumamente feliz y agradecida con la vida y de ser embajadora de @sanpellegrino_official ! Este momento se queda grabado en mi corazón por siempre. @monotofficial obsessed with thisdress! #SanPellegrino #CannesFilmFestivalDreamteam: @luceroboza best manager, gracias por tu dedicación y empuje ! Always the best time juntas! Love u!@elimizrahi & @marianovivanco for all your support and love!”.

“Hace tiempo no veo una boda del año como la mía”, Natalie Vértiz ‘saca pica’ con su matri

Natalie se animó a contar detalles de su vida personal al programa En Boca de Todos y reveló como es su vida ahora como madre de dos hermosos niños.

Fue ahí donde la modelo tocó el tema de su boda con el ex chico reality pues ambos se enamoraron siendo participante del programa de competencia ‘Esto es Guerra’. “Habrán podido decir de todo, pero valgan verdades hace tiempo que no veo una boda igualita a la mía, a la boda del año”, dijo en comparación a algunas personalidades de la televisión que ya se casaron.

Además, recordó que ese día fue uno de los más importantes en su vida pues ya tenía a Liam y recordar cuando entró a la ceremonia acompañada de su padre fue un momento emotivo para la pareja.

“Nos casamos recontra enamorados, que creo que como todos se deberían casar, cada vez que veo las imágenes de caminar al altar con Liam y con mi papá es hermoso. Por mis hijos soy capaz de todo, me vuelvo una leona”, agregó.

