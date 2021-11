Natalie Vértiz preocupa con su estado de salud: “He tenido insomnio y escalofríos”

Compartir Facebook

La modelo está pasando por un complicado proceso de lactancia e infiere que sus síntomas pueden ser a causa de una mastitis.

Natalie Vértiz dio a luz hace unos meses y como era de esperarse, los problemas de lactancia la afectaron. Y es que la modelo compartió en redes sociales un texto sobre lo que estuvo viviendo y sintiendo los últimos días.

“Ayer he tenido una noche de locos, con escalofríos, insomnio… he llegado a la conclusión que posiblemente tenga mastitis”, expresó.

La esposa de Yaco Eskenazi dijo que muy probablemente, la mastitis, que es un problema que afecta a los senos, podría ser su diagnóstico. Sin embargo, de igual forma quiso corroborar con sus seguidoras, los síntomas y el tratamiento que se hicieron para superar el problema.

“Buscando en Google los síntomas… ¡olvídense! Por favor díganme, ¿qué hicieron ustedes y qué síntomas tenían? Es imposible no psicosearte cuando tienes hijos… menos mal ya me hice mi descarte pero… no bajemos la guardia”, expresó.

“Menos mal la llamé a tiempo porque si dejaba pasar más tiempo a veces te tienen que hacer una pequeña intervención, además es súper peligroso, no dejen pasar ningún dolor”, agregó la modelo.

La ‘ex chica reality’ fue bastante criticada en sus redes sociales al afirmar que su hijo mayor Liam de 7 años se encontraba en la etapa de la ‘preadolescencia’.

Y es que todo inició cuando la modelo compartía diversas stories en su cuenta oficial de Instagram y una de ellas fue con su hijo pero el menor se tapaba la cara ya que al parecer no quería tomarse fotos con su madre lo que provocó que Natalie escribiera en la parte inferior un mensaje que disgustó a cibernautas.

“Alguien no quiere foto con su mamá (pre adolescencia)”, escribió Vértiz en sus redes.

Minutos después diversos cibernautas le aclararon que su hijo de 7 años no se encontraba en la pre adolescencia ya que aúnes muy pequeño para esa etapa.

Natalie no tardó mucho en responder y aclarar sus palabras afirmando que solo se trataba de una broma ya que su pequeño no estaría muy cómodo con las fotos últimamente.

“Omg es oooobvio que no está en la pre adolescencia, era bromita!!! solo tiene 7 años, solo que parece más grande y se hace el mega cool conmigo”, explicó Natalie Vértiz.

