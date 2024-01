Natalie Vértiz revela peleas con Yaco Eskenazi: «Él lleva la broma a otro extremo»

Hoy les traemos el chisme del momento. La guapísima Natalie Vértiz, la misma que nos enamoró con su boda televisada, ha contado todo sobre las peleas con su esposo, Yaco Eskenazi. No te pierdas los detalles que compartió.

Natalie Vértiz sobre las peleas con Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz, la guapa modelo peruana, no se guardó nada y reveló detalles sobre sus peleas con Yaco Eskenazi. Pero eso no es todo, la pareja que lleva 8 años juntitos se confiesa ante las cámaras y revela detalles que seguro no sabías.

Desde su época en «Esto es guerra», donde vivieron su amor frente a las cámaras, Natalie y Yaco se convirtieron en la pareja ideal. Sin embargo, parece que no todo es tan perfecto como pensábamos. La pareja, que lleva 8 años juntitos, ahora trabaja codo a codo en «Estás en todas» y, según Natalie, ahí es donde saltan las chispas.

En una entrevista con Verónica Linares, Natalie no se guardó nada y soltó la primicia: «Me encanta trabajar, pero como nos conocemos mucho y tenemos un lenguaje interno, me pico por algunas cosas. Al inicio en ‘Estás en todas’, me picaba… a veces se pasa de gracioso».

La ex Miss Perú nos contó que el problema no es solo cuando están en la cocina, sino que las diferencias van más allá. En sus propias palabras: «Es como que ese chongo chévere en la casa, pero en la tele no te pases».

A Natalie le incomoda que la expongan

Pero, ¿de qué va realmente la pelea? Natalie, en confesiones exclusivas, reveló que Yaco, en la pantalla, tiene una actitud burlona que a veces la hace quedar mal. «Me pico mucho más cuando son personas que me conocen y saben lo que me fastidia y lo que no. No me gustan las bromas o los trapitos sacados al aire en cualquier aspecto. Así sea en la tele, en una reunión familiar o con amigos. No porque sea perfecta pero no me gusta, me incomoda, esto no es una terapia de pareja».

Pero la historia no acaba ahí. Natalie también nos dejó con la boca abierta al soltar la siguiente bomba: «Él lleva la broma a otro extremo, pero tiene tino. Tampoco puedo intentar cambiar a mi esposo. Entendí que él no va ser como yo quisiera que sea en un 100%, pero al menos un 90% sí».

A pesar de las diferencias, Natalie nos asegura que lo que más le gusta de Yaco es su carisma y picardía, y que se mueren de risa juntos. Y así, la farándula nos sorprende una vez más. Estaremos atentos a cualquier novedad.