Natalie Vértiz sobre Ale Venturo tras mostrarse con ‘Gato’ Cuba: “Veo feliz a mi amiga”

La conductora de televisión fue consultada por lo que sabe de la supuesta relación entre el ‘Gato’ Cuba y su mejor amiga, Ale Venturo.

Natalie Vértiz sin duda es la que conoce más detalles de las presuntas saliditas del ‘Gato’ Cuba y su mejor amiga. Como era de esperarse ella no ha querido soltar mucha información, pero en una reciente entrevista se le escapó algunos de cómo la estaría pasando Ale Venturo.

En una primera instancia reveló que ella no la hizo de cupido con Ale y el ‘Gato’, y al parecer fue todo cosa de ellos. “Yo no los he presentado, pero parece que ellos han ido hablando. No sé exactamente qué va a pasar, no sé qué están planeando. Ellos, lo que sí sé, es que están tranquilos y contentos”, dijo.

Asimismo señaló que “ve a su amiga feliz” desde que sale con el ‘Gato’, por lo que estarían formando una linda relación. Natalie también se mostró feliz por ellos pues parece que habrían encontrado el amor, “en un mundo donde es difícil y que sea real”.

Yaco Eskenazi, por su parte, solo dejó sus buenos deseos para la pareja pues asegura que ambos son buenas personas. “Si están contentos estando juntos, que les vaya muy bien, siempre les desearé lo mejor. Conozco a Ale y espero que esté contenta y que le vaya bien”, comentó.

Al parecer el jugador de Sport Boys le estaría dando una nueva oportunidad al amor y es que ha sido captado en una playa junto a la mejor amiga de Natalie Vértiz, Ale Venturo ambos con sus respectivos hijos al parecer pasaron de lo mejor las fiestas de Año Nuevo.

Según la plataforma web de Instarandula sacó a la luz unas fotos de Rodrigo caminando pro las orillas de la playa junto a Ale sin alguna actividad sospechosa o cariñosa.

Sin embargo, usuarios habría evidenciado que ambos se daban likes en sus fotos en sus redes y hasta un corazón azul le ponía el jugador a la rubia mamá.

Ambos personajes publicaron en sus redes que se encontraban en la playa junto a sus hijas pero no publicaron nada juntos para no levantar sospechas pero no esperaban ser captados por otras personas.

