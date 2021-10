Natalie Vértiz sobre Melissa y el ‘Gato’ Cuba: “Espero puedan conciliar por el bien de Mía”

Compartir Facebook

La conductora se pronunció sobre la crisis entre la parejita y espera que puedan solucionar sus problemas por el bienestar de su menor hija.

La conductora aprovechó su programa para dar su opinión del ampay de Melissa junto a su bailarín Anthony Aranda y protagonizar una presunta infidelidad hacia su esposo Rodrigo Cuba.

Indicó que es muy complicado hablar sobre Melissa Paredes pues en algún momento ha sido su compañera de trabajo y también testigo del matrimonio junto al ‘Gato’ Cuba.

“Es difícil hablar este tema porque Melissa es nuestra compañera y hemos sido testigos de este matrimonio. Familia siempre van a ser”, comentó.

Espera que puedan llegar a un acuerdo por el bien de su pequeña hija Mía: “Ver esas imágenes y ponernos en su lugar es bastante difícil. Esperemos que puedan conciliar y llegar a un buen puerto por Mía”, concluyó.

LOURDES SACÍN SE SOLIDARIZA CON EL ‘GATO’ CUBA

Lourdes Sacín arremetió contra Melissa Paredes y sobre sus declaraciones que brindó en ‘América Hoy’ tras el tremendo escándalo con su bailarín Anthony Aranda.

En su cuenta de Facebook, la periodista aseguró que no le cree nada a la ex chica reality: “Hoy vi a Melissa Paredes contar su lado de la historia y sentí una victimización absoluta. Es un tema de ella, pero como lo han hablado públicamente creo que no hay que normalizar lo que ha hecho”, comentó.

Además cuadró a Melissa por indicar que no hubo infidelidad de por medio de su parte: “Melissa aduce que estaba separada de su esposo días antes, dice que le contó que otro hombre le atraía, sin embargo siguieron durmieron en la misma cama, durmieron juntos incluso después de las imágenes de ayer con el bailarín. Es tu esposo, duermen en la misma cama y no es una deslealtad según Melissa”.

Aprovechó para brindarle su apoyo al pelotero: “Mi solidaridad para el Gato Cuba. Obvio no es agradable para él ver algo así de la mujer que es tu esposa y con la que amaneció ese mismo día. No hay que ser frescas ni frescos, va para hombres y mujeres. ¿Será que está preocupada de una demanda por adulterio que le quitaría derechos a los bienes en común?», concluyó.

