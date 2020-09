Natalie Vértiz sobre Sheyla Rojas: «Ella no es mi amiga»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Natalie Vértiz debutó como la nueva conductora de ‘Estás en todas’, tomando el lugar de Sheyla Rojas tras el escándalo con el futbolista Luis Advíncula -en el programa de Magaly Medina- y está más que feliz de haber recibido la oportunidad de tener un nuevo reto en América Televisión.

“Estoy muy feliz de esta oportunidad, estuve un año y medio lejos de la televisión, pero nunca me sentí fuera porque siempre tuve buena relación en América, que ha sido parte de mi vida. Además, siempre estuve en comunicación con el público en mis redes sociales”,

Muchos se preguntaron si es que alguna vez existió amistad entre las exchicas reality y esta vez la modelo salió al frente para aclarar la situación entre ambas con una simple y sencilla afirmación: no son amigas.

Mira también: Yahaira olvida a Jefersson Farfán y posa en tremenda sesión de fotos

Natalie se refirió a cómo se sintió en el primer programa junto a ‘Choca’ Mandros, a lo que ella respondió que siempre habían mantenido una bonita relación, pero que pese al cambio en la conducción la hizo sentir como en casa.

«A ‘Choca’ lo conozco mucho, tenemos una bonita relación, siempre me ha tratado con cariño, le agradecí por la cálida bienvenida, yo sé que debe haber estado acostumbrado a Sheyla, pero me hizo sentir nuevamente en casa, que era parte del programa, me sentí como un pez en el agua», mencionó.

Por otro lado, también se refirió a una supuesta amistad entre ella y Sheyla Rojas, por lo que Natalie dejó las cosas claras.

«Las amistades las tengo contadas con mis dedos… ella ha sido mi compañera de trabajo y siempre hemos tenido buena comunicación. Nuestros hijos han compartido cumpleaños y la verdad que le deseo lo mejor», señaló.

Mira también: Shirley Arica molesta con ex pareja por minimizar denuncia a Jean Deza