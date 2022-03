“Necesité apoyo profesional”: Melissa Klug revela que sufrió tras separación con Farfán

Compartir Facebook

Hoy en día, todos somos testigos de la buena relación de padres que conserva Jefferson Farfán y Melissa Klug, sin embargo, no siempre fue así, pues cuando recién terminaron, todo fue el mismo calvario.

“Cuando me separé, es un tiempo en el que necesitaba apoyo profesional por muchos años, luego entendí que la vida continua, no se ha muerto nadie, nadie se ha muerto por amor. Yo le abro las puertas al amor y se me equivoco, me vuelo a enamorar, no le cierro las puertas al amor”, reveló Melissa Klug.

“Hoy en día estoy feliz y contenta, estoy como retrocediendo”, agregó la madre de cinco hijos sobre su relación con Jesús Barco, de quien se separó por algunos días tras una pelea, sin embargo, hoy viven su romance y sigue en pie sus planes de boda.

La parejita confirmó su separación en el 2015. Posteriormente se enfrascaron hasta en problemas legales, pero luego de un largo tiempo pudieron hacer las paces por el bien de sus hijos.

“El único punto a aclarar es que me encuentro separado de la madre de mis dos hijos hombres. Esta separación ocurrió desde antes de la Copa América y no como se ha venido especulando que ocurrió hace poco –donde se ha referido al reciente amtromino de un buen amigo mío”, agregó.

