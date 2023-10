“Necesito un hombre en mi vida”: Fiorella Retiz sorprende con reveladora confesión en redes sociales

¿Tiene que ser “Chino”? Fiorella Retiz vive una nueva etapa en su historia televisiva. Cuestionada y señalada como la amante de Aldo Miyashiro por mucho tiempo, tras su paso por “La Casa de Magaly” todo cambió. Ahora, mostrándose más cercana con su público, mediante sus redes sociales se animó a realizar una reveladora confesión asegurando que necesita un hombre en su vida.

Fiorella Retiz se confiesa en redes

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Fiorella Retiz decidió crear un canal de difusión. En el se conecta un poco más con sus seguidores y les va contando su día a día, así como diversas actividades que va realizando.

Sin embargo, en sus últimos mensajes, Fiorella Retiz causó gran sorpresa por sus confesiones. “Este es el momento en el que digo “necesito un hombre en mi vida””, señaló la exreportera deportiva.

Este mensaje causó la sorpresa de muchos de sus seguidores, sin embargo, el contexto de lo dicho por Fiorella Retiz sería otro. Según contó la exintegrante de “La Casa de Magaly”, durante la tarde de ayer decidió recorrer las calles de Lima a bordo de su denominada “jeepeta”, pero esta se quedó sin batería.

“Estoy a punto de quedarme varada porque se acaba la batería de mi moto y estoy al otro lado del mundo. Me di 20 vueltas para no pasar por la Javier Prado porque soy cobarde y sentía que los carros me iban a aplastar”, señaló Fiorella Retiz.

Luego señaló que necesitaba un hombre, pero para “que venga con un camión y me regrese a mi casa”, desatando las risas de todos sus seguidores.

“Chiquita” para el “Chino”

La comunicadora recientemente ha incursionado en el mundo del Tiktok y ahora se luce haciendo EN VIVO para deleite de sus seguidores. Hace un par de semasn, realizó una transmisión junto a una de sus amigas, quien la “echó” al hablar de sus amores.

“Tú has tenido tus momentos humildes, pero también humillantes jajaja. Mejor no me hagas hablar”, indicó la amiga de la Retiz. Ante esto, la reportera no tuvo más reparo que respaldar lo dicho por su amiga. “Sí, en algún momento tuve mi momento bien humillante”, acotó la rubia.

Esta confesión desató un revuelo en su transmisión, ya que muchos consideraron esa frase como una indirecta bien directa para Aldo Miyashiro. Los usuarios no se quedaron callados y expusieron a Fiorella Retiz en los comentarios.

“Alaaa, mejor etiqueta a Aldo Miyashiro”, “como siendo tan bonita te puedes meter con ese feo”, “fue tu momento wantán”, “porque te metiste con alguien casado?”, “tu momento recontra humillante, de eso no hay duda”, señalaron los usuarios.