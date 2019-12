Negligencia de McDonald’s mató a los enamorados

Luego de diez días de la muerte de Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga, trabajadores del McDonald’s de Pueblo Libre, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) concluyó que la empresa cometió seis infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Irregularidades

Dicho informe señala la empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo. Asimismo no cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, tampoco les advirtió los riesgos que implicaban sus puestos de trabajo. Señalan que el reglamento interno de SST no contenía los estándares de seguridad para la limpieza de las áreas y la empresa no acreditó la entrega ni supervisó el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP).

Medidas de seguridad

Tampoco brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo ni en las instalaciones ni en la maquinaria y/o equipos que empleaban, específicamente en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas. Detallan que la empresa ya conocía de los desperfectos en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas, sin embargo, no tomó acción al respecto.

El dato

Debido a dichas infracciones, el equipo inspectivo de Sunafil, propone aplicar a la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A., que opera la franquicia de McDdonald’s en el país, una multa ascendente a S/845.670.