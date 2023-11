Nelly Rossinelli respalda a Giacomo Bocchio y niega acusaciones de Josi Martínez ¿Qué dijo?

La jurado de «El Gran Chef Famosos», Nelly Rossinelli habló sobre la actual polémica entre Josi Martínez y Giacomo Bocchio. Recordemos que hasta el momento el tiktoker no ha dejado de lanzar críticas al chef, pues lo ha tildado de «homofóbico» y «transfóbico». Por tal motivo, el creador de contenido contó que todo se originaría por el «trato diferente» que habría tenido Giacomo Bocchio. Incluso, Josi Martínez detalló que tomó la decisión de irse del programa. No obstante, Nelly Rosinelli respaldó al jurado del reality culinario y negó las acusaciones del tiktoker. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nelly Rossinelli respaldó a Giacomo Bocchio

Frente a la polémica entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez, en donde el tiktoker acusó al chef de «homofóbico» y «transfóbico», Nelly Rossinelli habló sobre el tema. Ella aseguró que cada persona puede tomar de manera distinta las indicaciones de Giacomo Bocchio, pues él es el chef y quien sabe del tema. Además, resaltó su profesionalismo al momento de evaluar los platos y detalló el papel que tiene cada uno de los jurados. Por tal motivo, afirmó que Josi Martínez pudo haber interpretado de manera distinta lo que el chef le haya dicho.

«A algunos les puede doler o ser más sensibles ante la dureza de un Giacomo y otras personas que tienen más experiencia en la vida, que han recibido más golpes, lo pueden tomar con más tranquilidad, depende de cómo lo reciban, no está bien y no está mal, depende de cómo lo reciban. Y eso se tiene que saber respetar”, señaló la influencer Rossinelli para un medio local.

«Muchos participantes han llorado por la presión de todo, creo que sí, ha llorado Josi, han llorado muchos participantes y siempre que ha pasado yo los he abrazado, tanto frente a cámaras como detrás de cámaras (…) yo respeto mucho a Giacomo y no considero que sea una persona… no considero que sea lo que le están diciendo”, finalizó.

¿Qué dijo el chef sobre las acusaciones de Josi Martínez?

De igual forma, el chef Giacomo Bocchio fue consultado sobre la actual polémica con Josi Martínez. Ante ello, está al tanto de lo que el TikToker ha venido diciendo en las últimas semanas. Por tal motivo, decidió pronunciarse sobre el tema y aseguró que él va al programa para trabajar y que no es homofóbico. Además, resaltó que no tiene nada en contra de ninguna persona.

“Obviamente que no lo soy, no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor. Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego. Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos”, indicó Giacomo Bocchio.

“Creo que las nuevas generaciones son cada vez más frágiles y eso es un problema, creo que las generaciones frágiles van a traer nuevos problemas, porque la vida no es fácil, la vida es dura. Como dijo Susan al comienzo, la vida es una lucha constante, hay momentos de alegría total y hay momentos de complicaciones en los que tenemos que luchar y poner el pecho. Siento que nunca le he faltado el respeto a nadie”, puntualizó.