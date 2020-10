Néstor Villanueva jura no es celoso y confía en Florcita

Compartir Facebook

Ahora que Florcita Polo luce una figura envidiable, tras haber bajado 18 kilos y mostrarse como una mujer empoderada en sus redes sociales, Néstor Villanueva se siente orgulloso de la madre de sus hijos y jura que no es celoso a pesar que hay tanto mañosón suelto.

“No me da celos para nada, de hecho hay bastante confianza y ya con dos hijos no hay forma que tenga celos. Veo a mi esposa tan guapa, ella misma hace sus dietas, entrena y eso me alegra.

Además, ahora más que nunca hay que cuidar la salud por la pandemia”, comentó el cantante. “Fui el primero en iniciar esto de la vida saludable y ella al ver buenos resultados decidió seguir por esa línea, pero nos tenemos mucha confianza”, refirió Néstor Villanueva.

De otro lado, reveló que con el propósito de lucir mucho mejor y eliminar una cicatriz de la frente, decidió someterse a un implante capilar. “

Tenía una cicatriz de muchos años entre la frente y el cabello, la doctora María Eugenia Ruiz me hizo un tratamiento capilar que consiste en sacarme 150 pelos de la nuca para colocarlo en la zona que queremos cubrir, ya pasaron dos semanas y la verdad es que me ha ido súper bien”, refirió.

