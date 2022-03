Néstor tras ampay con actriz XXX, Sofía Cavero: “No la conozco”

Compartir Facebook

El cantante estuvo en el programa ‘América Hoy’ y explicó a detalle lo que ocurrió en aquel ampay con la actriz XXX, Sofía Cavero.

Néstor Villanueva se presentó el día de hoy en el programa ‘América Hoy’ para contar toda su verdad del ampay con una actriz XXX. El cantante reveló de buenas a primeras que no conoce a Sofía Cavero y que no pasó absolutamente nada con ella.

Néstor detalló que en su camioneta, el día del ampay, estaba, un amigo suyo, Sofía Cavero y él, no solo dos personas como se dejó entrever. “Hemos estado tres personas, no solamente yo con ella. Mi error ha sido subir a mi carro a alguien que no conozco y en ningún momento ha pasado nada ni pasará nada”, dijo.

Luego empezó a relatar lo que ocurrió aquella madrugada y también explicó la razón por la que se quedó con Sofía en su camioneta durante toda la noche. “Ese día estábamos un amigo y yo conversando y pues él llamó a una amiga, a esta chica que no conozco. Por problemas que había tenido semanas anteriores decidí tomarme un trago, aunque yo no soy de tomar, decidí tomarme un trago por relajarme”, señaló.

“No quise manejar teniendo un trago encima para evitar accidentes, atropellar a alguien o que me pare la Policía, decidí quedarme en mi carro hasta que se me pase el efecto del alcohol”, agregó. Néstor jura que no le fue infiel a Florcita Polo y todo se trata de un malentendido.

Néstor Villanueva decidió visitar el set de ‘Amor y Fuego’ para explicar algunos escándalos en los que se ha visto envuelto luego de separarse de Florcita. Y dado que estaba en señal abierta, quiso aprovechar la oportunidad de dedicarle un mensaje a la hija de Susy Díaz.

El cantante no dio muchos detalles de lo que quería decirle a Florcita, pero sí que se conmovió casi hasta las lágrimas cuando le habló a su aún esposa. “Quisiera decirle tantas cosas a mi aún esposa, pero prefiero dejarlo para las cuatro paredes. Yo he pasado muchos años bonitos… no me pongan esa música que me hacen llorar, yo soy muy sentimental”, dijo en un inicio.

Asimismo, quiso enviarles un mensaje a sus hijos, para expresarle lo muchos que los quiere y hasta su aún suegra, Susy Díaz. “Mandarle un fuerte abrazo a mis hijos… me ponen la musiquita y me pone más sensible”, señaló.

En ese momento, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ le preguntó a Néstor Villanueva si él aún amaba a Florcita. “Sigo amando a Flor, hemos pasado tantos años bonitos, hemos pasado cosas peores”, respondió con mucha seguridad Néstor.

