Néstor Villanueva acepta que no le va bien económicamente: “mi orquesta no es rentable”

El animador de eventos Néstor Villanueva reveló que no la pasa bien económicamente pues el rubro de la música no ha podido recuperarse hasta el momento. Sin embargo, explica que tampoco pasa una “crisis” matrimonial como alegó Florita.

“Hemos tenido discusiones, cosas mínimas”, declaró Néstor Villanueva, quien todavía no comprende por qué están atravesando por una crisis matrimonial.

No obstante, Villanueva admitió que tiene problemas econóomicos“A veces sí, te diré que a veces sí. Te soy sincero, toda esta temporada de pandemia no he trabajado en la música, he estado reinventándome en otras cosas, y por ahí en los últimos meses me han estado saliendo trabajos, giras, viajes”.

“No me es rentable”

El cantante aseguró que continúa trabajando en otros negocios: “Lo que pasa es que yo vengo reinventándome en muchas cosas (…) en negocios, estoy importando juguetes para vender, y lo vengo haciendo desde hace buen tiempo, no de ahora, desde que empezó la pandemia yo he vendido termómetros, mascarillas, o sea, todas esas cosas he comenzado a vender yo y Flor lo sabe muy bien, y me imagino que mi suegra lo sabe también”.

“Yo sigo trabajando, sigo generando, no como antes, eso sí, pero sigo generando”, afirmó.

“En la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse”

Néstor Villanueva compartió un curioso y reflexivo mensaje en sus redes sociales luego de que su esposa Flor Polo revele en ‘En boca de todos’ que atraviesa una crisis matrimonial fuerte y solo espera que Dios los ayude a salir de este mal momento.

“En la vida, hay tiempo para todo, menos para rendirse”, escribió en su última publicación de Instagram, Néstor Villanueva.

