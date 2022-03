Néstor Villanueva ampayado con bailarina en camioneta: “era un auto rana”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cumbiambero Néstor Villanueva parece haber olvidado completamente a Florcita Polo, pues según las cámaras de ‘Amor y Fuego’, fue ampayado con una joven bailarina dentro de una camioneta.

Según el video, el exyerno de Susy Díaz subió a la camioneta con una voluptuosa mujer, y misteriosamente a la parte de atrás, donde fácilmente hicieron de las suyas. A pesar de la oscuridad se veían movimientos extraños en la parte de atrás (…) la camioneta, literal, se convirtió en un auto rana”, se escucha decir al reportero en el informe.

Florcita envía conmovedor mensaje a Susy: “Gracias por todo lo que haces por mí”

Florcita Polo y Susy Díaz se muestran hoy más unidas que nunca pese a los problemas que pudieron existir entre ellas en algún momento. De hecho, luego de su separación de Néstor, Florcita se mudó junto con Susy, por lo que ahora comparte más tiempo juntas.

También puedes ver: Karen Dejo protagoniza accidente vehicular y deja un herido

Florcita estuvo de invitada hoy en el programa ‘América Hoy’ y aprovechó la ocasión para dedicarle un conmovedor mensaje a su mamá. Ella le agradeció a Susy por su apoyo en esta situación difícil que vive con Néstor Villanueva.

“Yo quiero mandarle un saludo muy especial a la mujer que me dio la vida y hace que Flor siga saliendo adelante y de pie. No es fácil por todo lo que está pasando, pero es ella la que me dice que puedo lograr muchas cosas”, inició diciendo.

“Mamá te amo, gracias por todo lo que haces por mí, por decir que estás orgullosa de tu hija. Sabes que te amo muchísimo y te agradezco por estar conmigo siempre, toda mi vida”, agregó Florcita entre lágrimas y con la voz entrecortada.

“Tanto perdonar y la persona no cambia”

Florcita Polo estuvo invitada al programa ‘Mujeres al Mando’ para discutir una vez sobre problemas amorosos. El tema del día de hoy en el programa era “¿Cómo enfrentar una crisis amorosa?”, por los recientes problemas conocidos entre Jesús Barco y Melissa Klug.

También te puede interesar: Sergio Peña tras imágenes de reunión con chicas: “tienen más envidia que fe”

La especialista invitada al programa señaló que el primer paso debería ser identificar el problema, sin embargo, Florcita no se mostró de acuerdo. Ella expresó lo siguiente: “Pero así te lastimas, porque das una oportunidad y no cambia y es peor”.

En ese momento las conductoras del programa se quedaron sorprendidas con lo identificada que se sintió la hija de Susy Díaz. Es por eso que le preguntaron si ella creía o no en las segundas oportunidades.

“Sí claro (creo en las segundas oportunidades), pero depende de cuántas oportunidades des, porque tanto perdonar, perdonar, y la persona no cambia, solo te lastimas más”, señaló bastante segura de sus palabras. Al parecer algo similar habría ocurrido en su matrimonio, lo que desencadenó la ruptura con Néstor Villanueva.

Mira también: Sheyla Rojas sorprende con fotos con ‘Sir Winston’ tras rumores de ruptura