Néstor Villanueva confiesa que anoche sí durmió con Florcita: “la amo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Néstor Villanueva llegó hasta el set de ‘En boca de todos’ para aclarar algunos puntos acerca de su relación con Florcita Polo.

Vale decir que el día de ayer, la hija de Susy Díaz hizo lo propio en el mismo espacio y aseveró que la relación pasa por su momento más crítico. Al respecto, Néstor Villanueva la desmintió: «A mí me sorprendió cuando dejo la palabra crisis, pero yo igual repito, yo pienso que la palabra para mí no es crisis sino que hemos tenido algunos problemas, como en toda pareja, que lo hemos ido solucionando en el transcurso de los días».

También puedes ver: Maricarmen Marín y Sebastián Martins se convirtieron en padres

Tiempo más tarde, el mismo cantante dijo, ante la pregunta de Tula Rodríguez, que sí duerme con Flor Polo, excepto algunos días, cuando uno de sus hijos ocupa espacio en la cama y tiene que ir a otro cuarto para no despertarlo. Afirmó también que anoche durmió con Florcita Polo después de conversar.

“Mi orquesta no es rentable”

El animador de eventos Néstor Villanueva reveló que no la pasa bien económicamente pues el rubro de la música no ha podido recuperarse hasta el momento. Sin embargo, explica que tampoco pasa una “crisis” matrimonial como alegó Florcita.

También te puede interesar: Brenda Carvalho ‘echa’ a Sheyla Rojas: “siempre fue vanidosa”

El cantante aseguró que continúa trabajando en otros negocios: “Lo que pasa es que yo vengo reinventándome en muchas cosas (…) en negocios, estoy importando juguetes para vender, y lo vengo haciendo desde hace buen tiempo, no de ahora, desde que empezó la pandemia yo he vendido termómetros, mascarillas, o sea, todas esas cosas he comenzado a vender yo y Flor lo sabe muy bien, y me imagino que mi suegra lo sabe también”.

“Yo sigo trabajando, sigo generando, no como antes, eso sí, pero sigo generando”, afirmó.

Mira también: Gemelas se comprometen con el mismo hombre y ahora planean embarazarse