Néstor Villanueva confirma que su matrimonio con Flor Polo no va más

Se acabó el amor. El cantante Néstor Villanueva estuvo como invitado en el programa ‘Mujeres al mando’, donde reveló que se encuentra soltero, dejando en claro que la crisis matrimonial con Flor Polo no se pudo superar, tras casi 12 años de relación y con dos hijos maravillosos.

“Ahora que estoy soltero, déjenme decirle que están guapas chicas. Antes no podía decirlo, qué hermosos ojos tienes Giovanna”, indicó Néstor Villanueva, dejando a las presentadoras del matutino con la boca abierta. “O sea, reconoces que estás soltero”, respondió inmediatamente Giovanna.

“Tú dices que estás soltero, pero te harán bullying hermano porque acá es así”, refirió Melissa Paredes. Por si fuera poco, Giovanna preguntó al cantante si firmaría su divorcio de forma inmediata. “Si te dieran un papel para firmar ahorita el divorcio, ¿Lo harías?”, interrogó Valcárcel. Néstor se mostró sorprendido con la interrogante y dijo que prefiere no ahondar en los detalles del fin de su relación para evitar más comentarios. “Prefiero no hablar más de esto porque luego va a rebotar, yo prefiero no comentar más de esto”, respondió el aún esposo de la hija de Susy Díaz.