Néstor Villanueva decepcionado: “hoy en día te terminan en televisión”

El cantante de cumbia Néstor Villanueva volvió a referirse al término de su matrimonio con Florcita Polo. Según aseguró, espera aún conversar con ella por privado.

“Prefiero ver la posibilidad de una reconciliación en cuatro paredes, como siempre he querido que sea la cosa”, dijo Néstor Villanueva para América Espectáculos.

“A veces de repente pensamos que damos todo nuestro cariño, nuestro amor, aprecio, y de repente la pareja o la otra parte quiere más, de repente ha sido eso, no sé”, agregó.

Asimismo, lo que más sorprendió de sus declaraciones fue que hizo una afirmación que estaría dirigido a Flor Polo por lo recién acontecido.

“La verdad no sé, no entiendo, hoy en día te terminan o te anuncian tu crisis en televisión, te enteras de cosas, yo en realidad no sé, no entiendo, pero espero en algún momento poder conversarlo en cuatro paredes y ver qué pasó”.

“Yo prefiero hablar en cuatro paredes y ver qué conversamos, qué se llega y vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo Néstor Villanueva sobre una posible reconciliación con la hija de Susy Díaz.

Néstor Villanueva descarta infidelidad a Florcita

El cantante de cumbia Néstor Villanueva se presentó en ‘En boca de todos’ para contar detalles de la separación con Florcita Polo. En dicho espacio, negó haberle sigo infiel a la madre de sus hijos.

El cantante aseguró que no piensa quedarse con los brazos cruzados y quiere reconquistar a la hija de Susy Díaz, porque cuando hay amor, todo se puede, aunque especificó que lo tratará dentro de cuatro paredes. Además, Ricardo Rondón le preguntó si en algún momento le fue infiel a Flor Polo, ya que en el ampay difundido por Magaly Medina se le ve en compañía de amigos y una fémina, a lo que él respondió: “En ningún momento fue así”.

Asimismo, el cumbiambero afirmó en ‘D’ Mañana’ que prefiere hablar a solas con Flor Polo e intentar solucionar el problema.

“Conversaré entre cuatro paredes, quiero enfocarme en mi trabajo por ahora. Esperemos llegar a un buen acuerdo por la tranquilidad de nuestros hijos”, dijo.

