Néstor Villanueva le manda chiquita a Susy Díaz

Néstor Villanueva se pronunció por el ampay que protagonizó Susy Díaz tras participar de la fiesta de cumpleaños de la bailarina Deysi Araujo.

El cantante hace unas semanas fue criticado por la excongresista luego que él y Florcita Polo Díaz se contagiaron del COVID-19 por haber viajado a Chancay.

Néstor aprovechó para aclarar que él nunca violó las normas del gobierno. “Quiero aclarar algo que de repente no se dijo en el momento: cuando nosotros estuvimos fuera de Lima, ha sido antes de la cuarentena, eso quiere decir que nosotros no hemos faltado el respeto en ningún momento cuando el gobierno dijo que tenemos que respetar la cuarentena, ha sido antes”, comentó en el programa ‘América Hoy’.

Sobre la falta que cometió su suegra dijo: “Prefiero no hacer leña del árbol caído. Ustedes tienen las imágenes, las han visto, saquen sus conclusiones, pero sí podría decirle tanto a la señora Susy y a todo el mundo, que no se confíen, que no bajen la guardia”, aseveró.

Sin embargo, el esposo de Florcita aprovechó en mandar una ‘chiquita’ a su suegra: “Nosotros no vamos a fiestas, a mí me han querido contratar para hacer shows privaditos”.