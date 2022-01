Néstor Villanueva: “Lucharé por Florcita hasta que ella me lo permita”

Compartir Facebook

El cantante Néstor Villanueva se volvió a referir a la crisis matrimonial que pasa con su esposa Florcita Polo. “Mi amor por ella no ha cambiado. Por eso voy a luchar hasta que ella lo permita. Y si no quiere nada, lo tengo que aceptar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el cumbiambero negó que haya sacado los pies del plato en su relación con la hija de Susy Díaz. “Tengo mi conciencia tranquila, nunca me han visto hacer nada malo, la gente que verdaderamente me conoce sabe cómo soy y eso pienso que es suficiente”, agregó.

Asimismo, Néstor volvió a reafirmar que nunca estuvo con Florcita para aprovecharse de su fama o ser un “mantenido”, pues se hace cargo de sus hijos hasta el día de hoy. “Yo soy casado con Flor con bienes separados. Fue porque hablaban de que buscaba su dinero y nunca fue así”, dijo en diálogo con un diario local.

Néstor Villanueva se confiesa: “tener una familia es complicado”

El animador y cantante Néstor Villanueva no tolera estar más en crisis matrimonial con Florcita Polo, por lo que espera solucionar el tema de una buena vez, aunque revela que no han podido conversar.

“Yo ahorita estoy en Chancay con mis hijos y mi familia. Con Flor estamos tranquilos, bien. Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes (de trabajo) y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia”, dijo.

“Ella decidió pasarla con su mamá porque iba a estar sola y ha perdido familiares, dos hermanos, en esta pandemia. Quería pasarla con su mamá porque estaba triste”.

Precisó que, en el tema referente a sus hijos y su relación de padres, ellos sí tienen comunicación constante. “Yo estoy pendiente de mandarle fotos y videos de nuestros hijos”, indicó. Sin embargo, sobre sus temas de pareja señaló: “Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicado, quién no ha tenido de repente problemas, inconvenientes en casa…”.

Respecto a sus proyectos musicales, Nestor Villanueva espera tener un mejor año. “Este 2022 me irá bien (…) Estoy lanzando la nueva producción musical, para darle con todo a la música”, continuó en diálogo con un diario local.

