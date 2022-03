Compartir Facebook

El cantante Néstor Villanueva estuvo como invitado en el programa ‘América Hoy’ y dio algunos detalles sobre su relación con la madre de Flor Polo, Susy Díaz. “En mi relación, he tratado de dar todo lo posible en mi familia y todo lo demás. Siempre he respetado la posición de los padres y la familia.

Cuando ya tú tienes una relación, debe darse prioridad a la familia”, dijo. “Yo creo que Susy sí me quiere, los papas quieren lo mejor para nuestros hijos.

De repente, ella pensó que no era lo mejor para ella, tal vez no soy lo mejor”, agregó. Asimismo, Néstor negó que haya querido cortar el vínculo entre Florcita y su madre: “Para nada, ella pudo haber dicho eso en un momento de desesperación o preocupación.

Al contrario, en la vida puedo hacer eso porque es hacerle un daño”. “Siempre he respetado su posición de madre, tal vez no hemos coincidido en algunas cosas, pero siempre he respetado”, refirió.

El aún esposo de Flor Polo, afirmó que en algún momento su intención fue juntarse más seguidos los fines de semana para desayunar, almorzar, cenar o hasta que Susy se quede en su casa.