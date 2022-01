Néstor Villanueva se confiesa: “tener una familia es complicado”

Compartir Facebook

El animador y cantante Néstor Villanueva no tolera estar más en crisis matrimonial con Florcita Polo, por lo que espera solucionar el tema de una buena vez, aunque revela que no han podido conversar.

“Yo ahorita estoy en Chancay con mis hijos y mi familia. Con Flor estamos tranquilos, bien. Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes (de trabajo) y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia”, dijo.

“Ella decidió pasarla con su mamá porque iba a estar sola y ha perdido familiares, dos hermanos, en esta pandemia. Quería pasarla con su mamá porque estaba triste”.

Precisó que, en el tema referente a sus hijos y su relación de padres, ellos sí tienen comunicación constante. “Yo estoy pendiente de mandarle fotos y videos de nuestros hijos”, indicó. Sin embargo, sobre sus temas de pareja señaló: “Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicado, quién no ha tenido de repente problemas, inconvenientes en casa…”.

Respecto a sus proyectos musicales, Nestor Villanueva espera tener un mejor año. “Este 2022 me irá bien (…) Estoy lanzando la nueva producción musical, para darle con todo a la música”, continuó en diálogo con un diario local.

Florcita Polo sepulta a Néstor: “Mis hijos son los únicos amores de mi vida”

Florcita Polo Díaz está atravesando momentos complicados desde que anunció que vivía una crisis matrimonial. Ella y Néstor Villanueva expresaron que lucharían por su matrimonio, para que continúen juntos por el bien de sus hijos.

Sin embargo, parece que esta idea va quedando cada vez más lejana pues Florcita recientemente dio detalles de su vida, pero no mencionó a Néstor ni por si acaso. “Prefiero no hablar de ese tema, estoy enfocada en trabajar, lo que pasa en mi vida personal queda para mí”, señaló.

Florcita quiere dejar en claro que actualmente, son sus pequeños los que la impulsan a seguir día a día. Ella ha revelado que sus dos hijos, son los “únicos amores de su vida”, lo que dejaría entrever que cada vez está más distanciada de Néstor.

“Mis hijos son mi motor y motivo y le agradezco a Dios por dármelos, ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida”, detalló.

