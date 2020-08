Néstor Villanueva: “Susy me investigó en la Reniec”

Compartir Facebook

El cantante Néstor Villanueva se conectó ayer a ‘América Hoy’ para hablar sobre el tema del día: ‘¿Cómo sobrevivir a la suegra durante la pandemia?’ y reveló que si bien su relación actual con Susy Díaz es mejor ahora, en algún momento, lo investigó en la Reniec.

Durante el matutino, Ethel Pozo contó que cada vez que se invitó a Néstor al programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y se le pidió cocinar con su suegra Susy, él se negó. “Lo que pasa es que mi suegra está ocupada en sus negocios y no hay que molestarla”, comentó.

Sobre cómo es su relación con la polémica exvedette y excongresista, dijo: “Al inicio de la relación ella opinaba, preguntaba quién es él y qué hace, empezó a investigar”.

Además, Néstor hizo una gran revelación: “Yo me enteré, tengo la suerte de que una amistad trabaja en la Reniec, entonces, me dijo que había llegado una persona para averiguar mis datos, si salía casado o no, si tenía hijos o no, esta es una primicia que estoy contando”.

‘¿Y esto te incomodó?’, le preguntó Ethel. “Sí incomoda porque llegar a este límite, de repente lo mejor era comentar en interno, hablar las cosas claras, pero llegar al límite de averiguar cosas a mis espaldas sí me molestó”.

Y para finalizar, el esposo de Flor contó que ahora la relación con Susy ya está mucho mejor. “Después de doce años de relación con mi esposa, tengo hijos de por medio, ya las cosas están mejor, sobre todo por la familia, los hijos, y espero que las cosas continúen así”.

