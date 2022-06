Néstor Villanueva ya tendría nueva pareja tras ampay con misteriosa mujer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer la ex pareja de Florcita Polo, Néstor Villanueva ya le habría dado una nueva oportunidad al amor pues el cumbiambero fue captado pasando la noche en la casa de una mujer.

Ya no hay marcha atrás en una presunta reconciliación entre Flor y Néstor, pues el cantante ya estaría saliendo con alguien más y se trataría de Greis Keren ex pareja de Gerson Reyes quien en la actualidad sale con Dorita Orbegoso.

No solo estarían ambos en salidas sino que, Néstor manejaría el carro de Greis y hasta se quedaría a dormir en su casa demostrando que tienen mucha confianza.

Sin embargo, lo curioso es que Greis podría ser el real motivo por el que Néstor se escapaba a los Olivos según la versión de Susy Díaz pues fue en ese distrito donde fue ampayado el ex de Florcita.

Néstor no se ha pronunciado acerca las imágenes y tampoco a confirmado si hay un romance con Keren.

Néstor Villanueva envía mensaje a Florcita: “Te sigo amando”

Néstor Villanueva decidió visitar el set de ‘Amor y Fuego’ para explicar algunos escándalos en los que se ha visto envuelto luego de separarse de Florcita. Y dado que estaba en señal abierta, quiso aprovechar la oportunidad de dedicarle un mensaje a la hija de Susy Díaz.

El cantante no dio muchos detalles de lo que quería decirle a Florcita, pero sí que se conmovió casi hasta las lágrimas cuando le habló a su aún esposa. “Quisiera decirle tantas cosas a mi aún esposa, pero prefiero dejarlo para las cuatro paredes. Yo he pasado muchos años bonitos… no me pongan esa música que me hacen llorar, yo soy muy sentimental”, dijo en un inicio.

Asimismo, quiso enviarles un mensaje a sus hijos, para expresarle lo muchos que los quiere y hasta su aún suegra, Susy Díaz. “Mandarle un fuerte abrazo a mis hijos… me ponen la musiquita y me pone más sensible”, señaló.

Mira también: John Kelvin tendrá que pagar 10 mil soles de reparación civil a Dalia Durán tras sentencia

En ese momento, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ le preguntó a Néstor Villanueva si él aún amaba a Florcita. “Sigo amando a Flor, hemos pasado tantos años bonitos, hemos pasado cosas peores”, respondió con mucha seguridad Néstor.