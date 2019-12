Nesty asegura estar feliz con Mayra Goñi

Ahora parece que todos los hombres de la farándula son fieles. Luego que Mario Hart aseguró que se aleja de las chicas mala para no pecar, otro que hace lo mismo es el cubano Nesty que jura y rejura que está tan enamorado de la actriz y cantante Mayra Goñi que no hay otra mujer a sus ojos.

-Ya estás en la gran final de El dúo perfecto, ¿cómo te sientes?

Estoy contento y a la vez triste porque se termina una etapa diferente en mi carrera, son cuatro meses donde he vivido experiencias nuevas. Este sábado volveré a vivir una gran final, es mi revancha. Con Amy vamos con todo para levantar la copa.

-Mario Hart declaró que para ser fiel lo mejor es estar alejado de las chicas malas, ¿qué opinas?

Las chicas malas siempre van a estar rondando y tratando de que uno peque, pero cuando uno se siente tranquilo con la mujer que ama no tiene la necesidad de arriesgar su relación. A estas alturas de mi vida, ninguna chica mala hará que le sea infiel a mi pareja. Ya tengo 26 años y siento que he madurado mucho, ya no soy un muchachito que quiere salir con dos chicas a la vez.

-Reinaldo Dos Santos anunció el fin de tu relación con Mayra Goñi para febrero del próximo año, ¿crees que será cierto?

No. Mi relación con Mayra va muy bien, nos vamos de viaje para Año Nuevo y en febrero regreso al Perú. No vamos a terminar en febrero como él dice, además, es el mes del amor.