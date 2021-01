Netflix lanza lista de sus nuevas producciones este 2021

Compartir Facebook

Con un video encabezado por la actriz y actores, Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne “La Roca” Johnson, Netflix presentó los nuevos adelantos de los destacados estrenos que llegarán a la pantalla este 2021. En vista de la fuerte competencia que le salió, Netflix estrenará 50 películas originales durante 2021.

Entre las grandes novedades cinematográficas están ‘The Harder They Fall’, western protagonizado por Regina King, Zazie Beetz, LaKeith Stanfield e Idris Elba. El vídeo también nos permite echar un primer vistazo a ‘Don’t Look Up’, la película con el reparto más asombroso del año, ya que en el mismo figuran intérpretes de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill o Timothée Chalamet. Y eso solamente mencionando un puñado de los actores que tendrá a su disposición Adam McKay.

Además, ‘Thunder Force’, inesperada cinta de superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, las primeras películas dirigidas por Halle Berry y Lin Manuel Miranda, las últimas entregas de ‘Mi primer beso’ y ‘A todos los chicos’, ‘The Woman in the Window’, Adams, ‘Escape from Spiderhead’, nuevo vehículo para el lucimiento de Chris Hemsworth, o ‘Ejército de los muertos’, el ansiado regreso al cine zombi de Zack Snyder.

