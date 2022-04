“Ni a las buenas ni a las malas, yo no me voy a casar”, Mario manda indirecta a Vania Bludau

Compartir Facebook

La ruptura de Mario Irivarren y Vania Bludau está dando mucho de que hablar pues recientemente la modelo ha roto su silencio y dejó varias dudas al aire sobre su relación que al parecer no termino por mutuo acuerdo.

Esta vez la plataforma de Instarandula expuso una fuerte indirecta que cantó Mario durante una fiesta en una discoteca y es que es ex chico reality al parecer no está listo para una relación seria o formal.

Lo que llamó la atención el popularmente conocido como ‘calavera coqueta’ es que no dejaba de entonar el tema de “Este año no” de la orquesta Combinación de la Habana.

“Ni a las buenas, ni a las malas, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar”, cantaba a todo pulmón el modelo entre risas.

Todo apunta a que sería una indirecta bien directa para su ex pareja Vania Bludau pues como se recuerda la modelo estaba a punto de casarse con su ex pero a puertas del altar la influencer terminó el romance por presunta infidelidad.

Se rumorea que esta vez no fue la excepción ya que Vania habría estado pensando en casarse con Mario pero el modelo no deseaba formalizar la relación.

Por su parte Vania usó sus redes recientemente para decir que si supieran el verdadero motivo de su separación hablar peor que ella pero la modelo ha optado por no tocar más el tema.

Vania Bludau sobre relación con Mario: “Creo en el matrimonio, él se mata de risa”

Luego de anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren, Vania Bludau aclaró que no dará detalles de la ruptura y pidió a la prensa no insistir con el tema.

En esta oportunidad, recordamos que la vez que la modelo dijo en entrevista con ‘Estás en todas’ que sueña con casarse. El conversatorio corresponde a octubre del 2021 y también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre. “Yo sí o sí, sí o sí, escucha bien, yo en dos años tengo que ser mamá porque quiero y porque es la mejor edad. Le diré: ¿quieres? Y si no, chau”.

Asimismo, Vania Bludau también confesó que soñaba con el matrimonio: “Sí, claro (creo en el matrimonio), la experiencia que tuve no fue mala, simplemente en el camino dejas de hacer match con la persona que te iba a casar. Pero yo en el amor creo, en el matrimonio creo, en el felices para siempre también creo, yo soy de los cuentos de Disney, de los cuentos de hadas y Mario se mata de risa, no me importa”.