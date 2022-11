«Ni dos soles costó», Magaly le ‘dio con palo’ a la boda de Tilsa Lozano

Compartir Facebook

Magaly no pudo con su genio y crítico duro la boda de su archi enemiga Tilsa Lozano quien contrajo nupcias el día de ayer con Jackson Mora.

La popular «Urraca» muy fiel a su estilo catálogo la boda de la ex vengadora como la peor que ha visto en lo que va del año, incluso la comparó con la boda de Ethel y afirmó que hasta la de ella estuvo mejor que el de la «Tili».

«Jackson (Mora) no debió soltar plata, eso no costó 78 mil dólares. Esa boda no costó ni 2 soles, es la peor que he visto en lo que va del año. Esta sí le ganó a la de Ethel (Pozo)», definitivamente, fue peor que la de ella», dijo entre risas la conductora.

Asimismo, la pelirroja comentó sobre la decoración de la boda y se burló del toldo que bordeaba la pista de baile ya que se veía que no estaba muy bien puesto por los fuertes aires de la zona y el intenso calor del día.

«(El toldo) parecía una sábanas puestas que el viento las agitaba. Me hizo recordar mi chiquititud, cuando yo era humilde mi mamá tendía las sábanas en los tendales, me dio una nostalgia (risas)», dijo la periodista.

Crítica a Jackson Mora

Por otro lado, el ahora esposo de Tilsa no se quedó atrás y también le cayó su chiquita al rajar de su terno.

«¿Quién dijo que era Dolce & Gabbana? No puede ser, eso no, eso era un ‘fake’. Se lo compró en esas páginas que venden bambas», dijo sarcásticamente la conductora.

Y es que al parecer el terno del boxeador no parecía de marca por el material según la «Urraca».

«No, la telita bien baratita, se notaba. Ni la corbata hacía juego. Parecía que lo lavaron antes de la boda, se le encogió el pantalón (risas). De todas las bodas se rajan, acá teníamos que hacerlo», finalizó.