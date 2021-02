¡Ni Ethel, ni Rous! Pancho Rodríguez prefiere estar soltero

Compartir Facebook

Parece que el guerrerito Pancho Rodríguez se ha convertido en el soltero codiciado desde que terminó su relación con Tefa Loza. Hace poco se decía que estaba en coqueteos con la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, y ahora los rumores señalan que estaría en cuchis con sus compañeras Rosangela Espinoza o Michela Elías, sin embargo aseguró que “no le interesa conocer a nadie”.

Así lo dijo en sus redes sociales, donde descartó estar en coqueteos con sus compañeras del reality de América TV. “Rosángela Espinoza es mi pata, mi maestra de Tik Tok, también soy muy amigo de Luciana (Fuster), nos venimos juntos al canal todos los días. Con Michela grabamos un Tik Tok.

Me están pidiendo hacer Tik Toks y no les voy a decir: ‘no porque van a pensar (mal). Y no quiero estar así”, señaló Pancho en su red social.

Pancho se quejó porque especulan demasiado sobre su vida sentimental y por eso decidió usar sus redes sociales para aclarar que está soltero. “En este momento me encuentro solo. No estoy conociendo a nadie. No me interesa conocer a nadie. Es más bien a quien estoy conociendo es a mí nuevamente. Estoy queriéndome, amando, respetándome por sobre todas las cosas que es lo más importante”, señaló el chileno.

Pancho Rodríguez descartó que este conociendo a alguien especial: “No estoy conociendo a nadie, no podría conocer a nadie. Estoy trabajando en mí, quiero sentirme seguro”.