“Ni loca me metería con un chico de 24 años”: Milena Zárate contra Melissa Klug

Milena Zárate fue clara al opinar sobre la relación de Melissa Klug y Jesús Barco, y descartó rotundamente que ella pueda estar con un jovencito de la edad del pelotero.

“De manera personal, ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia, pero si ella ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenidos tantos compromisos y piensa que con él encontró lo que no encontró con los demás, ¿Quién es una para decirle que no lo haga?”, dijo en un primer momento.

Luego, la participante de ‘Reinas del show’ dijo que Melissa “hasta abuela ya es” y para ella, no debería estar con alguien tan menor.

“Para mí, es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a legar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, agregó.

“Como sugerencia le diría que lo disfrute, es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apresurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”.

Le dijo lo mismo a Paula Arias por pelotero Eduardo Rabanal

Paula Arias se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la separación con el futbolista Eduardo Rabanal, el mismo que fue ampayado en una situación comprometida con la madre de su hijo.

Frente a esta situación, la participante de ‘Reinas del show’, Milena Zárate, se dio lugar para comentar al respecto y mostrarse en desacuerdo con la decisión tomada por Paula Arias de establecer una relación con un joven mucho menos que ella.

“Cómo se va a meter con un chibolo de 24 años. Ese que va a estar pensando en una relación seria… Ella es hermosa, talentosa y debe tener algo que atrae a ese tipo de personas”, dijo en conversación con un diario local.

