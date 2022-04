¿Ni los perros la quieren? Chihuahuas de ‘Pato’ ‘atacan’ a Luciana Fuster

Compartir Facebook

Una vez más la parejita del momento genera titulares, pues desde que Patricio Parodi y Luciana Fuster hicieron público su relación no han sido recibidos con los brazos abiertos por miles de usuarios que consideran que no es una relación que haya iniciado bien.

Tras asistir al Baby Shower de su ahora cuñada, Luciana Fuster recibido todo tipo de comentarios pues como se rumorea al parecer a las hermanas de Patricio no le caería muy bien la chica reality ya que ambas son más unidas con Flavia Laos es pareja del ‘Pato’.

Sin embargo, las gemelas afirmaron que no tienen ningún problema con Luciana y es más Majo subió las fotos con Luciana en sus redes del dia de su Baby Shower.

Es así que ahora la modelo nuevamente genera polémica por lo que publicó en su cuenta de Instagram donde se le ve bien acompañada de Patricio y con sus mascotas, sin embargo, no se imaginaría que sería ‘atacada’ por las mascotas.

«Nunca confíen en los chihuahuas», escribió la influencer acompañado de una foto de sus piernas arañadas.

Al parecer los canes le habrían dejado esas marcas y usuarios comentaron que hasta los perros no la aceptan en la familia Parodi.

Ante la ola de comentarios la modelo no se ha pronunciado al respecto pues como indicó en anteriores veces no tiene ningún problema con la familia Parodi.

Mamá Patricio Parodi defiende Luciana Fuster: “La están criticando incorrectamente”

Verónica Costa, la mamá de Patricio sorprendió a todos al salir en defensa de su actual nuera, Luciana Fuster en redes sociales.

Luciana Fuster recibió una ola de críticas nuevamente, hace unos días, cuando las hermanas de Patricio dejaron entrever que no tenían una buena relación con ella. Pese a que luego Luciana aclaró que eso no es así, las críticas continuaron, por eso la mamá de ‘Pato’ salió a defenderla.

La mamá de Patricio sorprendió a más de uno al utilizar sus historias de Instagram para defender a su actual nuera. «Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc».

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, agregó. Asimismo, confirmó lo que en su momento dijo Luciana, que ellas ya se conocen y han comido juntas.