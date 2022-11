Compartir Facebook

La popular ex vengadora Tilsa Lozano fue entrevistada en el programa de ‘América Hoy’ sobre su próxima boda que se avecina con el boxeador Jackson Mora.

La conocida ‘Tily’ reveló algunos detalles de su próxima boda y afirmó estar muy contenta y emocionada por el gran día pues la modelo está más enamorada que nunca de Jackson y no duda siempre en compartir los momentos que viven juntos a través de sus redes sociales.

Es así que Tilsa fue cuestionada si aceptaría que Yahaira Placencia cante en el día más importante de su vida a lo que la ex vengadora respondió de manera sarcástica sobre la salsera.

«Ni regalado, gracias», fueron las palabras de Lozano al descartar totalmente los servicios del artista Yahaira Placencia quien hace poco fue galardonada por su último éxito musical.

No se sabe si ambas se encontrarían enfrentadas o si existe algún motivo por el que no la pasa, pero actualmente la modelo no le gustaría contar con el talento de la cantante.

Yahaira Plasencia asegura no tener problemas con Tilsa Lozano

Yahaira Plasencia afirma que son temas que no vienen al caso ahora, ya que se encuentra enfocada del todo en “El Artista del Año”.

¿Medias verdades? Salió a apagar el incendio. La salsera Yahaira Plasencia volvió a hablar sobre la supuesta enemistad que existiría entre ella y Tilsa Lozano. En recientes declaraciones, la cantante aseguró que no tiene una amistad con la ex “Vengadora”, pero eso no significa que tenga algún problema con ella.

“Todo muy bien, es otra cosa que nada que ver, pasó hace mucho tiempo. Todo muy bien con todo el mundo, con Tilsa también. Le deseo todo lo mejor a ella, en su carrera y todo súper bien”, aclaró la popular “Yaha”.