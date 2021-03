“Ni yo me soportaba”: Natalie Vértiz cuenta detalles de su embarazo

Compartir Facebook

La exreina de belleza Natalie Vértiz atraviesa un dulce momento tras anunciar su segundo embarazo, sin embargo señaló que, al comienzo, no todo fue color de rosa.

Según contó la ex Miss Perú, en los primeros tres meses tuvo un radical cambio de carácter, tanto que ni soportaba chistes de su pareja.

“Los primeros tres meses, ni yo me soportaba. Incluso con Yaco era chistosísimo porque no podía escucharlo ni masticar la comida. La verdad, siento que Yaco es un esposo maravilloso (…) Ahora me está engriendo full (…) Apenas dije la noticia, es como mi bebé hubiera querido saludar al mundo”, confesó.

Asimismo, se mostró tranquila por el levantamiento de la cuarentena, pues ya pudo abrir nuevamente su salón de belleza.

