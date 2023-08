«Uno piensa que está estancado», Nickol Sinchi comparte reflexión sobre su carrera y fans la alientan [FOTO]

Nickol Sinchi es una de las cantantes de cumbia más queridas del Perú. Se hizo conocida por ser parte de la famosa agrupación de Corazón Serrano. Tras 8 años, decidió seguir como solista junto a su propia orquesta y recibió el apoyo de sus fans.

Nickol pensó estar estancada

La cantante Nickol Sinchi no estaría pasando por un buen momento físicamente, pues hace algunos días ingresó a un hospital y estuvo descansando por algunos días.

Ahora, publicó un conmovedor mensaje de reflexión sobre su carrera musical, donde comenta que se sintió estancada en algún momento. «Es increíble como uno piensa que está estancado y que no ha logrado nada en la vida, y te pones a platicar con alguien y te dicen que te admira por todo lo que has superado, como has crecido, madurado, etc.«, escribe.

Luego, la intérprete de ‘Hasta la Raíz’, añade que a veces la mente de cada uno, es quien no juega sucio con esos pensamientos. Al publicar este mensaje en sus historias, recibió el apoyo de sus seguidores.

#Cumbia | ¡TÚ PUEDES NICKOL! 💪 La cantante Nickol Sinchi publicó un mensaje en sus redes sociales sobre su carrera musical. 👇 #LaKaribeña #NickolSinchi #música Publicado por La Karibeña en Lunes, 21 de agosto de 2023

¡Fans la alientan a seguir!

Nickol Sinchi se ha ganado el cariño del público que, la ha visto en los escenarios desde los 14 años y la han visto crecer. Admiran su gran talento y le aconsejan que siga trabajando perseverante.

«Vamos Nickol, tú puedes, se perseverante y nunca te rindas», «Todo con fe, se positiva y vas lograr», «Si te lo propones lo lograrás, tendrás tropiezos pero no te rindas. Sinceramente te admiro mucho», «Adelante hermosa Nickol, eres la mejor del Perú», «Fuerzas Nickol, eres una las mejores interpretes femeninas que tiene un voz impecable».

¡Su primer videoclip ‘Premonición’ supera los 100mil!

Hace una semana, Nickol Sinchi estrenó el videoclip de su canción ‘Premonición’. Este es el primer video musical que estrena la cantante de cumbia desde que inició su carrera como solista y ha empezado a sonar con fuerza. Actualmente, ya superó las 100mil reproducciones en su canal de YouTube.

La canción ‘Premonición’ es una canción con una historia muy fuerte sobre la pérdida de un ser amado. «Yo no le temo a la muerte, temo a tu llanto y angustia, yo no le temo a la muerte, temo dejarte tan triste», es parte de la letra.

El videoclip que realiza Nickol, cuenta la historia de la familia de un pescador que esperan a su regreso, tras perderse en alta mar. La cantante le rinde homenaje a todos los pescadores del Perú con su videoclip.