Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una madre amorosa y que no deja de babear por su pequeño. Así se mostró Nickol Sinchi en redes sociales, pues luego de mucho tiempo de haberse convertido en mamá presentó a su pequeño.

Además puedes leer: Los grandes éxitos de Nickol Sinchi, la joven voz de Corazón Serrano

La cantante de Corazón Serrano mantiene su vida privada sin exponerla mucho y su pequeño es su tesoro más grande, razón por la que no dudamos que siempre quiso cuidarlo.

A través de una publicación en sus redes sociales, Nickol presentó a su pequeño Nico, con quien posa sonriente en una fotografía en la que revela que su hijo ya tiene un año.

No te lo pierdas: ¡Kassandra Chanamé se convirtió en mamá!

‘Muchas personas me preguntaban por mi bebé, al fin hoy me decidií en subir una fotito con él. Ya pasó un año desde que nació y no saben lo feliz que nos hace, les presento al gran amor de mi vida, mi pequeño Nico’, escribió la intérprete del Mix Morenas.

Además puedes leer: Mario Irivarren prepara su lanzamiento musical como cantante

Rápidamente la fotografía alcanzó más de 29 mil me gusta en Instagram y sus fans no dudaron en dejarles palabras de amor a ambos.

‘Un año, que rápido’, ‘Awww, es un coqueto’, ‘¡Bello el pequeño Nico!, ‘Bendiciones Nickol’, fueron algunos de los mensajes que llenaron la fotografía de buenos deseos.

Te puede interesar: ¡Le jugó una mala pasada! Ana Lucía Urbina casi muestra todo durante concierto virtual