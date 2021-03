Nicola ansioso por la final frente a EEG Puerto Rico: “Vamos a dejar la vida”

Compartir Facebook

Dejará todo. El “chico reality”, Nicola Porcella, confesó que se encuentra ansioso por disputar la final contra Esto es Guerra Puerto Rico, ya que fue difícil acostumbrarse a los complicados juegos que tienen en el país caribeño.

A través de redes sociales, el capitán histórico de “Las Cobras” reveló que no lograba conciliar el sueño porque estaba muy concentrado en lo que tiene que hacer el equipo que representa al Perú para imponerse en la gran final.

“He jugado muchas finales, pero primera vez que estoy ansioso y sin poder dormir. Nunca me había sentido así, pero estoy feliz de jugarla mañana al lado de grandes personas. Pase lo que pase gracias a todos los que no apoyaron por ustedes vamos a dejar la vida», indicó Nicola Porcella.

Como se recuerda, Hugo García, Karen Dejo, Macarena Vélez, Israel Dreyfus, Spheffany Loza y Nicola Porcella fueron elegidos para viajar a Puerto Rico a disputar un mano a mano contra los competidores del país caribeño.

No obstante, el equipo peruano no tuvo una buena performance en su debut, pues no lograron ganar una sola prueba. Afortunadamente, el desempeño mejoró y comenzaron a ganar, dándole pelea al conjunto puertorriqueño.

