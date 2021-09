Nicola cae humillado y hace perder a su equipo en la final de ‘Guerreros México’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El último jueves 16 de septiembre, ‘Guerreros México’, llegó a su final y las ‘Cobras’ terminaron levantando la copa.

Nicola Porcella debía enfrentar a uno de los mejores participantes. La final era nada más y nada menos que con Yann, quien terminó la competencia humillando a Nicola Porcella.

“¡La victoria del último gran duelo de la temporada es Cobra! @yannlobito_airmov enfrenta el ‘Circuito final’ haciéndole honor a su título de MVP y le da la victoria a su equipo. Gracias por acompañarnos en la gran final de #Guerreros 2021 por @micanalcinco”, escribió el programa de competencia en redes sociales.

También puedes ver: Said Palao revela planes de familia con Alejandra: “Ella quiere varón y yo mujercita”

Nicola Porcella no descarta volver al Perú: “No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver”

¡Todo por su pequeño! Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores al dedicar tiernas palabras a su hijo y asegura que volverá a Perú.

A través de su cuenta de Instagram, el chico reality dedicó un mensaje a su hijo Adriano y confesó que le gustaría volver a nuestro país para verlo: “Te extraño como no te imaginas. No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver”, escribió.

Mencionó que trabajar en México vale la pena pues todo tiene una ‘recompensa’: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa y la vamos a tener. Hoy dejo la vida por ti para que siempre te sientas orgulloso. Te amo, hijito hermoso”, decía en la publicación.

También te puede interesar: Deysi Araujo picona por nuevo ‘depa’ de Xoana González: “Si fuera yo, ya tendría 4 edificios”

Nicola Porcella dedica emotivas palabras a la mamá de su hijo por su cumpleaños

El chico reality se pronunció en su red social para escribirle unas tiernas palabras a Francesca Lazo con quien tiene una buena relación por su hijo.

“Feliz día a una gran mamá y sobre todo gran persona. Eres una increíble mamá y te mereces lo mejor del mundo, Adri no pudo tener mejor mamá que tú. Somos una familia diferente como siempre decimos pero al fin de todo una gran familia”, expresó en su publicación.

MIRA TAMBIÉN: Ex de Jean Deza denuncia que no cumple con su hija: “Para chupar si tienes plata”