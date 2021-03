Nicola deprimido por su padre contagiado: “Dios sabe por qué hace las cosas”

Compartir Facebook

Con la cabeza volada. El “chico reality”, Nicola Porcella, confesó que se encuentra muy preocupado por la delicada situación que atraviesa su padre, al haber dado positivo para la COVID-19 y necesitar de una cama UCI para luchar contra la enfermedad.

A través de redes sociales, el “capitán histórico de Las Cobras” manifestó que sufre de depresión y angustia al desconocer el futuro de su papito por estar infectado. Sin embargo, recordó que, de verlo así, su padre le diría que continúe, pues de esa manera no se consigue nada.

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama. Estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que, si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘Párate, así no logras nada, sigue luchando’”, precisó Nicola Porcella.

Asimismo, el “chico reality” actualizó la situación de su papá en su lucha contra la COVID-19. Después de mover cielo y tierra, su papito consiguió un ventilador mecánico. No obstante, sigue a la espera de tener una cama UCI para pelear contra el coronavirus.

“Mi papá ya está intubado, ya está con el ventilador, pero no está en UCI. Estamos esperando cama. Seguimos para adelante, peleando con él. Muchas gracias por sus palabras. Dios sabe por qué hace las cosas”, finalizó Nicola Porcella.

Como se recuerda, Nicola confesó que su padre había dado positivo a la COVID-19, pero no se lo habían dicho para que no se preocupe. Ahora, el “chico reality” está a la espera que su papito mejore.

