Nicola explicó ‘roche’ en cola de migraciones: “Quinientas personas estuvieron p*teándome”

Nicola Porcella llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ y habló de las declaraciones de Luciana Fuster tras la ola críticas en su contra.

Al respecto, el modelo y exchico reality no fue ajeno al sentimiento de Luciana y dijo que es propio de su inexperiencia. Recordemos que la también locutora radial afirmó que se sentía deprimida tras ser nombrada en todos los medios y tildada de la ‘sin códigos’.

“La entiendo. Luciana es una niña. Creo que también le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos: que le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender. Y uno aprende con las caídas, uno aprende con los golpes”, indicó.

“A mí lo que me molesta es que tomen el tema de la depresión como algo a la ligera. De repente Luciana, en lo niña, se enamora de alguien del que no debió enamorarse; después se enamora de otro del que no debió enamorarse. Puede pasar. Yo no soy quien para juzgarla. Pero si yo nunca salí a decir: ‘¡Ah! Me están atacando, me están atacando’. Porque sé en el medio que trabajo, y sé que cometí errores y, caballero, uno tiene que apechugar”, agregó.

