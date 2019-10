Nicola habría tenido choque y fuga con Ivana Yturbe según Agostini

‘El galáctico’ Fabio Agostini, reveló en ‘El valor de la verdad’, que Nicola Porcella tuvo un affaire con Ivana Yturbe mientras la joven mantenía un romance con Mario Irivarren. Según explicó el español, tuvo una fuerte discusión con ‘el capitán histórico’ en los camerinos de ‘Esto es guerra’ porque supuestamente Mayra Goñi le había sido infiel con el ojiverde.

Fabio señaló que Nicola le negó haber estado con Mayra, pero le confesó que en algún momento, estuvo con la novia de uno de los participantes del reality de competencia. Fue ahí cuando indicó que Irivarren se burló de la situación y el español decidió contarle al popular ‘calavera coqueta’ que Nicola le había contado que tuvo un ‘choque y fuga’ con Ivana Yturbe.

“Tú me dijiste que te habías hecho a tal persona, así que llamó al chico, y le digo ‘no te rías porque él también se hizo a tu novia’, y le pregunta a Nicola si es cierto, y Nicola tenía que decirle que sí, porque me estaría mintiendo porque me lo había dicho. Lo mira a Mario Irivarren y le dice mirándolo de miedo ‘¡cómo vas a creer eso!’ y lo dijo en mi cara. Si está mintiéndole con la novia de él, y a mí me lo había dicho, cómo podía creer lo que me decía Nicola”, señaló el musculoso.

“A NICOLA LE GANÓ LA CALENTURA”

Mediante el hilo telefónico, Diego Chávarri, aseguró que él tiene códigos de amigos y que no es ‘partidor’ de sus amigos.

-¿Te sorprendió que Fabio comentara que Nicola tuvo un affaire con Ivana”

Se rumoreaba, se comentaba, pero si él dice que Nicola se lo contó y se lo negó a Mario en su cara, ya es tema de ellos.

-¿Crees que Nicola no tuvo códigos de amigos?

Eso depende de cada persona, siempre uno actúa como quiere y me imagino que a él no le ha importado. Para mí que a Nicola no le ha importado, y se habrá dejado llevar.

-¿Quizá prevaleció la calentura que la amistad?

Parece que sí.

-¿Tú la harías de ‘partidor’?

No olvídate, y menos si se trata de un amigo, menos si trabaja conmigo y tengo que mirarlo a la cara todos los días. Yo respeto mi relación y la de los demás. (V. Rondón)