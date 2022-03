Nicola hizo las paces con Angie Arizaga: “nos disculpamos por temas del pasado”

Compartir Facebook

Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al aparecer en ‘Amor y Fuego’, programa donde reveló que por fin pudo hacer las paces con Angie Arizaga, su expareja con quien la pasó tantos años.

El chico reality fue consultado por las grabaciones en ‘EEG’, donde Nicola reapareció en el programa del 4. «Ese día que grabamos en La Academia todo bien y me saludé con ellos y normal, grabé normal, me despedí normal», señaló en un primer momento antes de asegurar que el esperado cara a cara entre ambos ya se había dado mucho antes.

Nicola Porcella choteó a EEG antes de irse a México: “No me convenía”

Nicola Porcella estuvo en una entrevista el día de hoy con el programa ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre las recientes actualizaciones de su vida. El ‘ex capitán histórico’ de Esto es Guerra habló de las especulaciones sobre su ingreso al ‘reality’.

La ex pareja de Angie Arizaga reveló que él tuvo una conversación con la producción del programa para su posible regreso. Sin embargo, no hubo una propuesta que lo convenciera demasiado y por eso decidió no aceptar nada.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, explicó Porcella.

Pero no se queda sin chamba, pues Nicola contó que las imágenes que se pudieron ver de él disfrazado de explorador pertenecen a un proyecto televisivo. El ‘ex capitán histórico’ de EEG dijo que dicho piloto es para un programa que se estrenará en el 2023.

