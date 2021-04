Nicola niega maltrato a Angie: “Lo juro por mi hijo y mi papá que está en UCI”

Compartir Facebook

El “chico reality”, Nicola Porcella, negó que en algún momento de su relación junto a la popular “negrita”, Angie Arizaga, la haya golpeado físicamente como se había mencionado anteriormente.

En una entrevista con “Amor y Fuego”, “el capitán histórico de Las Cobras”, descartó que haya violentado a su expareja. Incluso, decidió jurarlo por su hijo y padre que está en la Unidad de Cuidados Intensivos por Covid-19.

“Es un tema que lo hablamos los dos, en privado, que nos dañó mucho a los dos. Fue una relación que no fue buena para ninguno de los dos, si me preguntas por qué, yo te digo por mi hijo, por mi papá que está en UCI, que yo no maltraté a Angie”, mencionó Nicola Porcella.

Asimismo, Nicola precisó que, como pareja, decidieron retomar su relación por algunos pasajes que vivieron. Sin embargo, el “chico reality” reconoció que no fue lo mejor y desea no volver a tocar el tema.

“Sucedieron cosas que hicieron que retomemos la relación, no fue lo mejor definitivamente, pero eso pasó. (…) Es un problema que lo he tenido tanto tiempo. Yo lo hablé con ella en su momento y, por respeto a mi familia y la suya, yo no quiero tocar más el tema. (…) Mi relación quedó en una relación, no amical, solo cordial”, indicó Nicola.

