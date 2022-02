Nicola no supera la depresión: “levantarnos todos los días es un logro”

Compartir Facebook

Nicola Porcella volvió a referirse a la depresión luego de la fatídica noticia de la ex Miss USA Cheslie Kryst, quien en último domingo se lanzó de un edificio ubicado en Manhattan, Nueva York.

Como se sabe, el modelo confesó hace tiempo que sufre de depresión y tiene que mantenerse con medicamentos que le ayudan en sus momentos más críticos.

“Un consejo porque a mí me pasa a menudo cuando me dicen ‘oye, por qué duermes tanto, por qué te levantas tarde. Decirles que para los que sufrimos de esto. Levantarnos de la cama todos los días es un logro y un reto, así que no juzguen sin saber”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Nicola Porcella se confiesa tras su salida de EEG: “no me fui, me sacaron”

“No me fui, me sacaron jajajaja. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, solamente hay que saber reconocerlo y mejorar”, dijo Nicola Porcella.

Asimismo, aprovechó para contar que su paso por Televisa fue por su propio mérito ya que se especuló sobre su llegada a México por supuestas recomendaciones de Perú.

“Llegué a Televisa solo, para que quede claro que los dueños de ‘Esto es Guerra’ jamás hablaron por mí como se dice, y me abrí camino en un mercado que para mí era un sueño”, agregó.

