Nicola no volverá a México por su familia: “He decidido quedarme”

Lo tiene decidido. El “chico reality”, Nicola Porcella, anunció que no se irá a México a seguir con sus estudios, pues prefiere quedarse en el país para cuidar de su papá y demás seres queridos.

En entrevista, “el capitán histórico de Las Cobras” reveló que la razón principal por la que no volverá a tierras aztecas es que, si uno de sus familiares se contagia con COVID-19, él estará alejado de ellos y no quiere que eso le vuelva a suceder.

“Hoy tuve un examen que era por zoom, se conectaron los directores del CEA, pero como todo es por zoom. Ya no quiero volver a pasar, lo que pasó con mi papá. Me imagino que, si le pasa algo a mi mamá, mi hermano o algún familiar y estar lejos la verdad que no. Entonces, he decidido por ahora quedarme”, mencionó Nicola Porcella.

A Maju no le gustó sus besos

Asimismo, el “chico reality” señaló que, cada vez que lo invitan a “En Boca de Todos”, la conductora Maju Mantilla lo “chanca”. Según Nicola, sería porque no le gustó sus besos que le dio cuando protagonizaban una novela.

“Maju siempre que vengo me chanca. No se, creo que no nos fue bien en la novela. Creo que no le gustó mis besos, no le convencieron mis besos. Más le gustaba los de Pablo Heredia”, precisó entre risas.

