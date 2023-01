Nicola pasó momentos difíciles tras su salida de ‘Esto es Guerra’

Compartir Facebook

Nicola Porcella dio a conocer a través de sus redes que vivió unos momentos bastante difíciles tras su separación del programa de competencia de ‘Esto es Guerra’.

Cómo se recuerda Nicola estuvo envuelto en escándalos tras su pasado romance con Angie Arizaga este escándalo le costó su estadía en el programa de competencia.

Es así que ahora el conductor de radio La Karibeña confesó que tuvo que pasar unos años muy difíciles pues no tenía los medios económicos para poder solventar su familia.

“Muchos no saben, pero tuve dos años muy difíciles desde que salí de la televisión en Perú, años en los que a veces no sabía ni cómo iba a pagar el colegio de Adria**, pero Dios hace las cosas por algo”, reveló el exparticipante de Esto es guerra.

Sin embargo, después de la tormenta viene la calma así lo dejó ver Nicola pues actualmente su situación económica ha mejorado muchísimo tanto así que se pudo comprar autos de marca como Audi y Porsche Y es que el modelo aseguró que se merece estos regalitos.

“Hoy vivo el mejor momento de mi vida alejado de todo lo que me hacía daño y trabajando con personas que admiro y que me ayudaron en este proceso. Y sí, estos son los regalos que me acabo de dar porque me lo merezco y porque después de mucho puedo volver a disfrutar todo lo que costó”, señaló Porcella.

Actualmente el modelo se desempeña en la función de conductor de radio, en radio La Karibeña en donde ha demostrado que su carisma y su simpatía son más que suficientes para alegrar los días a miles de oyentes.