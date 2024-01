¿Nicola Porcella advierte sobre Guty Carrera?: «Filtraba mis conversaciones a la prensa de Perú»

Después de que se anunciara la participación de Guty Carrera en ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella ha decidido abordar el tema directamente en una conversación personal con sus seguidores a través de TikTok. El participante peruano de realities habló sobre una experiencia de traición que vivió cuando llegó a México para unirse a la competencia de Guerreros. Ante ello, muchos internautas relacionaron sus declaraciones con «El Potro». Conoce qué fue lo que dijo el ‘capitán histórico’ en la siguiente nota.

¿Nicola Porcella echa a Guty Carrera?

Recientemente, Nicola Porcella realizó un en vivo con sus seguidores en TikTok en donde contó una historia de traición que tuvo cuando llegó a México. Por tal motivo, reveló que una persona muy cercana a él filtraba sus conversaciones. Esta sería la razón por la cual la prensa peruana estaba muy bien enterada de lo que hacía Nicola Porcella en México. A pesar de no detallar a quién se refería, los internautas en redes sociales empezaron a relacionar sus declaraciones con Guty Carrera, quien hace poco ingresó al reality de «La Casa de los Famosos».

“Yo conversaba mucho en el camerino de Guerreros y la prensa de Perú se enteraba. Entonces, yo decía ‘me parece algo extraño’. Luego me contaron que había una persona que trabajó conmigo que era muy cercana a Perú, filtraba mis conversaciones con la prensa. Por eso la prensa en Perú sabía tanto de mí, entiendo, ese es el trabajo de la empresa (…) Me sorprendí ahora que me contaron”, dijo.

Prefiere no mencionar nombres

Además, Nicola Porcella compartió que la persona involucrada, a la cual opta por no nombrar, se ha acercado a su amiga Wendy Guevara buscando respaldo. No obstante, expresó su sorpresa, ya que anteriormente habría menospreciado a Wendy por ser una persona trans.

“Tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en ‘La Casa de los Famosos’ la última conversación que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans. Entonces, me pareció super raro porque ahora pidió ayuda de Wendy, saben que ella es mi hermana y le dije ‘tú sabes que contigo no se van a meter’ porque saben cómo soy yo con mi gente”, contó