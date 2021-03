Nicola Porcella agradece a fans la preocupación por la salud de su padre

Compartir Facebook

Tras haberse contagiado de COVID-19, Nicola Porcella está más que preocupado por su padre y no es para menos, debido a que el avance de la enfermedad provocó que lo entubaran, todavía sigue a la espera de una cama UCI.

El chico reality aprovechó para agradecer a su seguidores por todo el cariño y preocupación por su padre y es que, pese a que se siente triste por haber pasado por esta situación, al menos le sacan una sonrisa.

“Gracias a todos por sus mensajes, estamos sorprendidos del cariño que todo el mundo le tiene a mi papá. Mi papá está ahorita sedado y ya entubado, aún no está en UCI, ya que tenemos que esperar que se desocupe en la misma clínica porque podemos trasladarlo”, escribió en sus redes.

“Hoy amaneció estable, saturando bien así que esperemos que siga de esa manera y que su cuerpo siga respondiendo. De verdad muchas gracias a todos por la preocupación, nosotros seguiremos haciendo lo posible para que haya Tio Franchi para rato”, agregó.

SU PAPITO ESTÁ GRAVE Y ESTO LO TIENE DEPRIMIDO

Con la cabeza volada. El “chico reality”, Nicola Porcella, confesó que se encuentra muy preocupado por la delicada situación que atraviesa su padre, al haber dado positivo para la COVID-19 y necesitar de una cama UCI para luchar contra la enfermedad.

A través de redes sociales, el “capitán histórico de Las Cobras” manifestó que sufre de depresión y angustia al desconocer el futuro de su papito por estar infectado. Sin embargo, recordó que, de verlo así, su padre le diría que continúe, pues de esa manera no se consigue nada.

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama. Estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que, si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘Párate, así no logras nada, sigue luchando’”, precisó Nicola Porcella.

