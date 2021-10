Nicola Porcella apoya a Melissa Paredes y hace fuerte confesión: “A mí me separaron de mi madre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nicola Porcella se solidarizó con Melissa Paredes tras enterarse que presuntamente Rodrigo ‘Gato’ Cuba tendría intenciones de alejarla de su hija.

Melissa Paredes estuvo hoy en ‘América Hoy’ y Nicola Porcella fue uno de los invitados del programa. Nicola escuchó la situación en la que estaba envuelta y dada su situación de padre, le pidieron una opinión al respecto.

Él evitó en todo momento dar algún juicio de valor con respecto a quién tiene la razón o si alguien se equivocó y solo se centró en la pequeña Mía. Nicola expresó que deberían poner a su hija en primer lugar e hizo fuerte revelación acerca de su relación son su madre cuando era niño.

“Yo no me he pronunciado, pero pienso en la bebe. Por naturaleza, la madre tiene que estar con el bebé, a mí me separaron de mi madre por estos mismos temas de pequeño, y luego uno sufre”, explicó Nicola.

“Los terceros siempre sobramos, y lo único que puedo aconsejar a los dos es que su hija tiene que crecer en un ambiente sano. Eso le digo a mi hijo. Tu mamá y yo no estamos juntos, pero siempre te vamos a poner primero”, añadió Porcella.

Mire también: ‘Gato’ Cuba responde a Melissa: “Yo solo te he querido, respetado y cuidado”

La exconductora Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta y volvió a prender la mecha tras marcharse con su hija de la vivienda que compartía con su aún esposo Rodrigo Cuba e informarle al mismo el hecho por correo electrónico.

Ante esto, recordemos que el ‘Gato’ tomó la drástica decisión de denunciar a la exparticipante de ‘Reinas del show’ por “abandono de hogar”. Justamente, sobre todo esto que volvió a remecer la farándula nacional, Melissa volvió a presentarse en ‘América Hoy’ y se “defendió” de todas las acusaciones en su contra.

“En ningún momento mi intención ha sido separar a Mía de Rodrigo, por el contrario. Tengo foto, tengo todo… Yo quiero que mi hija crezca al lado de su padre porque yo tuve ausencia de mi padre y no quiero lo mismo”, dijo.

“Yo le dije desde el día uno que hablé con él, yo quiero que mi hija comparta contigo, yo no te voy a alejar de ella, pero lo que él está pidiendo en esa conciliación es alejarme de mi hija… ¡A mí! ¡A su madre!”, acotó.

“Ella (su hija) muere por su mamá y todo el mundo lo sabe, los amigos, la familia, todos. Duerme pegado a mi pecho… ¡Es mi bebé!”, dijo con la voz entrecortada y aprovechó el espacio para dirigirse directamente al ‘Gato’. “De verdad Rodrigo ¡Recapacita!… ¿Cómo se te ocurre querer alejarme de mi bebé?»

Además: Melissa teme que video íntimo salga a la luz y Rodrigo le dice: “no soy delincuente”