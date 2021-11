Nicola Porcella asegura no arrepentirse de tatuaje con ex novia: “En ese momento estaba enamorado”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘ex capitán’ de los guerreros entre risas aseguró que no se arrepiente del tatuaje que se hizo con su ex novia, Alejandra Campaña.

En ‘América hoy’, pusieron en aprietos a Nicola Porcella al preguntarle por su vida sentimental. Los conductores del programa le recordaron de la locura de amor que cometió cuando estaba en una relación con Alejandra Campaña.

Janet Barboza quiso poner nervioso al ‘chico reality’ y le recordó el tatuaje de hilo rojo que se hizo con su ex novia, Alejandra Campaña. Nicola echó a reír y dijo que “no se lo podía borrar”, causando las risas de los presentes.

Sin embargo, luego aseguró que no se arrepiente del tatuaje que le quedará para toda la vida, pues al momento de hacérselo, estaba enamorado. «Nooo, el tatuaje no se borra, me lo hice porque en ese momento estábamos enamorados», sentenció Nicola.

Cabe recordar que el ‘chico reality’ tuvo una corta relación con la joven, pero al parecer fue muy intensa porque terminó con ambos tatuados. Hasta el momento no se ha conocido a otra novia seria del ‘ex capitán’ de los guerreros, por lo que hasta ahora no se sabe si le han hecho o no problemas por el famoso tatuaje.

Mire también: Usuarios recuerdan la vez que Facundo González besó a Patricio Parodi en pleno programa en vivo

El modelo Nicola Porcella se refirió a algunos planes que tendría en el Perú en un futuro próximo y deslizó que podría ser el jale bomba de ‘El Artista del Año’.

Durante la última edición de ‘América Hoy’, el programa de Gisela Valcárcel compartió un adelanto de la nueva temporada de lo que será con grandes participantes. Primero, Adolfo Aguilar sorprendió al revelar que no sabía si es que volvería al espacio como jurado pues aún “no lo habían llamado”.

En ese momento, Janet Barboza no se quedó con la duda, miró a Nicola Porcella y le preguntó si podría participar de ‘El Artista del Año’, a lo que el guerrero histórico aseguró: “Tengo mis dotes en el baile, el señor Armando Tafur me convence”, señaló Nicola Porcella.

Además: Ivana Yturbe tras el primer mes de su bebé: “Fue súper demandante y complicado”