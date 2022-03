Nicola Porcella choteó a EEG antes de irse a México: “No me convenía”

Compartir Facebook

El ‘ex capitán histórico’ de EEG habló con ‘Amor y Fuego’ sobre su ausencia del ‘reality’ y asegura que él los choteó porque no era una buena propuesta.

Nicola Porcella estuvo en una entrevista el día de hoy con el programa ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre las recientes actualizaciones de su vida. El ‘ex capitán histórico’ de Esto es Guerra habló de las especulaciones sobre su ingreso al ‘reality’.

La ex pareja de Angie Arizaga reveló que él tuvo una conversación con la producción del programa para su posible regreso. Sin embargo, no hubo una propuesta que lo convenciera demasiado y por eso decidió no aceptar nada.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, explicó Porcella.

Pero no se queda sin chamba, pues Nicola contó que las imágenes que se pudieron ver de él disfrazado de explorador pertenecen a un proyecto televisivo. El ‘ex capitán histórico’ de EEG dijo que dicho piloto es para un programa que se estrenará en el 2023.

El ex chico reality mostró en sus redes sociales lo que fue su presentación en Televisa en México expresando su emoción por cumplir uno de sus más grandes sueños.

Tras el regreso de ‘Esto es Guerra’ se rumoreaba que Nicola podría ser uno de los participantes bombas en el reality pues se reunió a los competidores más históricos, sin embargo, el ex capi brilló por su ausencia ya que el modelo tenía otros planes.

Como ya se sabía Nicola tenía el sueño de pertenecer a algún proyecto televisivo y por fin lo cumplió así lo dejó ver en sus redes.

“Mi primera escena en Televisa”, comentó Nicola Porcella, quien vestía un atuendo de explorador que sería para una grabación.

Aún no se sabe exactamente de que trata el proyecto del que es parte Porcella pero desde ya el influencer se encuentra comprometido con su trabajo.

