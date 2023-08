«Ustedes son mi ‘Un x100to'», Nicola Porcella compartió un bello momento con sus fans

El peruano Nicola Porcella se encuentra en Perú, tras su paso por México. Aunque solo estará por estos días y luego, se regresa a México para vivir allá e iniciar una nueva vida como artista. Antes de regresar, pasó un bello momento junto s sus fans.

¡Se reunió con sus fans en Perú!

Nicola está en proceso de mudarse a México y vino de visita unos días para dejar todas sus cosas en orden y demás. El peruano se reunió ayer con su grupo de fans en Perú, que lo apoyaron todo el tiempo en su participación en La Casa de Los Famosos.

«Estoy con todas las chicas acá que me apoyaron, acá están todes. La verdad gracias a ellas y mucha gente más que me han dicho, se hizo posible esto en La Casa de Los Famosos», dijo el peruano en el video publicado en la cuenta de Team Nicola Porcella Latinoamérica Oficial.

Por su parte, el grupo de las Nicolistas grabaron al peruano Porcella cuando agradecía por todo los regalos que recibió como los drones, helicóptero, fuegos artificiales, los mariachis y muchas cosas más.

«Quiero mandarles un beso y un fuerte abrazo a todas las Nicolitas por todo lo que hicieron. Me dijeron que eran las pudientes», dijo.

@lasnicolitas Gracias Nicola por compartir con los fans de peru @Nicola Porcella Gracias @teamNicolaporcellaof por invitarnos y hacer esto posible. Gracias @Rosa América Espinoz nuestra representante en peru ❤️

Además, comentaron que fue con la colaboración de distintos fanáticos en todas partes del mundo que enviaron para poder llevar a cabo todos los regalos que recibió. Fans que eran de Alemania, Tokio, Australia, España y muchos lugares más.

Finalmente, Nicola Porcella agradeció el apoyo que viene recibiendo: «Gracias porque jamás me imaginé todo esto y no tengo palabras para agradecerles. Todo lo que viví en la casa, no saben la alegría que fue ver todo lo que hacían afuera de la casa. Ustedes son mi 1% y de verdad, gracias de corazón».

¡Nicola y Wendy serán protagonistas de novela mexicana!

Nicola Porcella y Wendy Guevara han conquistado a todos los espectadores de La Casa de Los Famosos. Los artistas han anunciado que vienen muchos proyectos en los próximos meses, entre ellos la confirmación de una novela.

Así lo confirmó el reconocido productor mexicano Juan Osorio por medio de un live en sus redes sociales. «Son los primeros en enterarse ok, Nicola y Wendy van a estar en mi novela, ‘Wencola’ exactamente. Para que sepan que yo siempre hago caso al público, a ustedes que son team infierno, está cañón con todo», dijo el productor Osorio.

Además, el productor mexicano de reconocidas y exitosas series, anunció el nombre que llevaría la novela: «Se llama ‘Un Amor Sin Receta’», dijo.